الزيدي يوجه بتسريع مشاريع المدن العصرية ومطار بغداد الجديد وافتتاح مطار الموصل

وذكر بيان لمكتب ، انه "ترأس رئيس علي فالح الزيدي، اليوم الاثنين، اجتماعاً خاصاً بعدد من الكبرى، ومنها مشروعَا المدن العصرية والمطار الجديد لمدينة ، بحضور السادة؛ نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات، ووزير المالية، ومدير مجلس الوزراء، ورئيس هيأة الاستثمار، والمدير التنفيذي لصندوق للتنمية (صندوق الأجيال)، وعدد من المستشارين".وأكد الزيدي، خلال الاجتماع، "أهمية الإسراع في إجراءات تنفيذ هذه المشاريع الحيوية والاستراتيجية، بعيداً عن البيروقراطية والروتين، مشيراً إلى حاجة العراق لمطار كبير يواكب أهمية النقل الجوي، وبما يعزز من موقع البلد الجغرافي على المستوى الاقتصادي، وفي هذا المسار وجّه الزيدي بالإسراع بافتتاح وتشغيل الدولي".وشهد الاجتماع "مناقشة عدد من الموضوعات التي تضمنها جدول الأعمال، بضمنها الحلقي الرابع لمدينة بغداد، ومطار بغداد الدولي وما يتعلق بتطويره وتأهيله، وموضوع التجاوزات وآليات معالجتها القانونية، بجانب مشروع العاصمة الاقتصادية للعراق".