الحلبوسي والحمداني يبحثان توسيع مستوى الخدمات في بغداد

وقال المكتب الاعلامي لرئيس في بيان ورد لـ ، ان "رئيس مجلس التقى اليوم، برئيس حزب تقدم ".واضاف ان "اللقاء تناول أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بشأن الملفات الخدمية، ومتابعة المشاريع التي من شأنها تحسين البنى التحتية وتطوير الخدمات المقدمة لأهالي العاصمة".