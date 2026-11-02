التعليم تعلن نتائج قناة الاعتراضات ضمن القبول المركزي

وجاء في بيان للوزارة، "تعلن نتائج قناة الاعتراضات المتعلقة بالقبول المركزي للقنوات العامة والمتميزين وذوي الشهداء للسنة الدراسية 2027/2026".وأضافت الوزارة أن "نتائج قناة الاعتراضات تضمنت قبول (19,354) طالباً ضمن القناة العامة و(81) طالباً ضمن قناة المتميزين، و(521) طالباً ضمن قناة ذوي الشهداء، من الطلبة الذين لم يسبق لهم تقديم استمارة ، أو الذين لم يظهر لهم قبول مركزي، فضلاً عن الطلبة الحاصلين على معدلات (75%) فأعلى ممن ظهر قبولهم في المعاهد".وبينت أنه "بإمكان الطالب معرفة نتيجة القبول عبر تطبيق (منصة قدم) والضغط على نتائج القبول/ التثبيت".