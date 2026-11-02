بغداد تسجل حالتي انتحار بينهما موظف حكومي

وقال المصدر في حديث لـ ، "انتحار امرأة تولد 2009 باسلوب شنق نفسها داخل غرفتها ضمن ".

وأضاف المصدر "انتحار موظف في باسلوب اطلاق النار على نفسه من سلاح نوع كلاشنكوف داخل منزله ضمن منطقة ".