النزاهة تضبط موظفين اثنين في بابل بتهمتي الاختلاس والرشوة

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ . إن "فريق عملٍ مُؤلَّفاً من ملاكات ، انتقل إلى مشروع ماء الجديد، وتمكَّن بعد إجراء التحرّي والتدقيق من ضبط المُوظَّف المسؤول عن جباية مناطق الويسيَّة والطاك والجمعيَّة، بعد الكشف عن وجود فروقاتٍ ماليَّةٍ في الإرساليَّات الخاصَّة بمُديريَّة ماء ، مُبيّنةً أنَّ المُتَّهم قام باختلاس المبلغ، والانتفاع به لمصلحته الشخصيَّة".واضاف ان "فريقٌ من المكتب، ضبط بعد انتقاله إلى سجن الحلَّة الإصلاحيّ، أحدَ المُوظَّفين بالجرم المشهود؛ إثر مساومته النزلاء وطلب مبالغ ماليَّة منهم، مُدَّعياً قدرته على بعض شؤونهم لدى الجهات المُختصَّة"، موضحة ان "عمليَّة الضبط جاءت بعد طلبه مبلغاً ماليّاً من أحد الأشخاص، لقاء الزعم بمتابعة طلبه المتعلِّق بإعادة مبلغ الأمانات المُودَع لدى إحدى محاكم الجنح في المُحافظة".ونوَّهت "بتنظيم محضر ضبط أصولي بالعمليَّتين المُنفَّذتين وفق مُذكَّرتين قضائيَّتين، وعرضهما رفقة المُتَّهمين والمُبرزات على قرار قاضي الحلة المُختصَّة بقضايا النزاهة؛ لاستكمال إجراءات التحقيق في القضيَّتين، وتقرير مصير المتهمين".