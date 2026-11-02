الوائلي يتفقد منفذ مطار النجف ويوجه بتسهيل إجراءات المسافرين

وذكر بيان للهيئة أن الوائلي اطلع على الإجراءات المتبعة وآليات العمل في الدوائر العاملة بالمنفذ، مؤكداً ضرورة تسهيل إجراءات دخول ومغادرة المسافرين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، مع الحفاظ على دقة التدقيق والتفتيش وتعزيز الرقابة وإحكام السيطرة.وأضاف البيان أن الزيارة تأتي ضمن برنامج المتابعة الميدانية المستمرة لأداء المنافذ الحدودية الجوية والبرية والبحرية، وتقييم مستوى الخدمات والعمل على تطوير الأداء المؤسسي ورفع كفاءة الإجراءات الرقابية والخدمية.