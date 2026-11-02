في النجف.. ضبط سيارة مسروقة واعتقال سائقها

أعلنت شرطة المرور في الكوفة بمحافظة ، عن ضبط سيارة مسروقة واعتقال سائقها.

وقالت المرور في بيان مقتضب، "القبض على عجلة مسروقة من دخلت الى الكوفة".

وأضافت أن "العجلة ارتكبت حادثا مروريا".