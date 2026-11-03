التعليم تعلن إعادة فتح استمارة التقديم إلى كليتي التميز والذكاء الاصطناعي

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ انه "تم إعادة فتح استمارة التقديم إلى كليتي والذكاء الاصطناعي في للسنة الدراسية 2027/2026 لقبول الطلبة من خريجي الدورين الأول والثاني ضمن المقاعد الشاغرة".واضافت ان "التقديم يستمر إلكترونياً عبر تطبيق (منصة قدم) او بوابة دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة (https://dirasat.mohesr.gov.iq) إلى غاية السبت الموافق 2026/11/7".