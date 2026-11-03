تحرك برلماني بشأن التسعيرة الدوائية

وقالت عضو والمخدرات والمؤثرات العقلية صفية الجيزاني في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته ، إن "ارتفاع أسعار الأدوية في الصيدليات رغم إعفائها من الرسوم يستدعي مراجعة آليات التسعير والرقابة على تداولها، لأن إعفاءها من الرسوم يفترض أن يسهم في تخفيف كلفته وأن ينعكس إيجاباً على السعر الذي يدفعه المواطن وأن لا يبقى هذا الإعفاء بعيداً عن الأثر الملموس في السوق".وأضافت النائبة، أن نواباً طالبوا بإنشاء لجنة مؤقتة للتسعيرة الدوائية، وفعلاً بدأت هذه اللجنة عملها قبل أيام، مشيرةً إلى أن مهام هذه اللجنة هي ضبط التسعيرة الدوائية والحد من التفاوت غير المبرر في الأسعار، ووضع آليات أكثر وضوحاً في تحديد أسعار الأدوية ومتابعة الالتزام بها.وتابعت الجيزاني، أن "من الخطوات المهمة التي يجري العمل على تعزيزها هي اعتماد الوصفة الطبية الإلكترونية بما يسهم في تنظيم صرف الأدوية، وتعزيز الشفافيةوالرقابة".وأكدت، أن "معالجة هذه المشكلة لا تقتصر على تحديد الأسعار فقط بل تكثيف الرقابة على الشركات المستوردة والمذاخر والصيدليات والتحقق من انعكاس الإعفاءات الجمركية على الأسعار النهائية ومحاسبة المخالفين وفقاً للقانون".