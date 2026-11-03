النزاهـة: الحبـس الشــديد لمسؤولين سابقيـن في صـلاح الدين لاقترافهما جريمة الاختلاس

وقالت الهيئة في بيان إن "محكمة اصدرت قرار حكم حضوري بحقِّ مُديري التدقيق والمخازن في مُحافظة سابقاً، يقضي بحبسهما حبساً شديداً لمُدَّة ثلاث سنواتٍ".وتابعت الهيئة أنَّ "قرار الحكم بحقِّ هذين المسؤولين؛ جاء على خلفيَّة اقترافهما جريمة اختلاس أموال تنفيذ أحد المشاريع، مشيرةً إلى أنَّ القرار صدر استناداً إلى أحكام المادة (318) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969)".وأضافت أنَّ "المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات في القضيَّة، وجدتها كافيةً ومُقنعةً للإدانة؛ فأصدرت قرارها بالحكم بالحبس الشديد بحقِّ المُدانين، وفق مُقتضيات المادة الحكميَّـة".