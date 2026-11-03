العراق يستثمر الاطارات المستهلكة ويباشر بتسويق 81 طنا من منتجات تدويرها

وذكرت الشركة في بيان تابعته ، أن "مشروع تدوير الإطارات المستهلكة يسهم في دعم الصناعة المحلية وتعزيز الاستفادة من المواد المستهلكة، فضلاً عن الحدِّ من الآثار البيئية الناجمة عن تراكم الإطارات المستهلكة".وأشارت إلى "توقيع اتفاقية مع تتضمن إلزام الدوائر والشركات بتسليم الإطارات المستهلكة الموجودة بحوزتها إلى الشركة؛ لغرض معالجتها وتدويرها والتخلُّص منها بالطرق الصناعية المناسبة، بما يسهم في الحفاظ على البيئة وتعزيز الإنتاج الوطني".وأضافت أن "الكميات المسوّقة بلغت (81) طناً، شملت منتجات الحبيبات المطاطية، ومخلوط المطاط، والمطاط المطحون، فضلاً عن منتج مطاط الركليم".