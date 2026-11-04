الأمطار تعود بقوة الجمعة.. الأنواء تحذر من غزارة الهطولات في مناطق عراقية



توقعت هيئة الأنواء الجوية، تراجعاً نسبياً في تأثير الحالة الجوية اليوم الخميس، مع استمرار فرص تساقط أمطار متفرقة في شمال البلاد وجنوبها والمناطق الشرقية، مشيرة إلى تجدد نشاط الحالة الجوية تدريجياً اعتباراً من الجمعة.



وذكرت الهيئة في بيان، أن الأمطار ستكون خفيفة إلى معتدلة، مع احتمالية تشكل بؤر غزيرة خلال ليلة الخميس والجمعة في بعض مناطق الجنوب، محذرة من الهطولات الكثيفة خلال فترات زمنية قصيرة.



وأضافت أن تأثيرات الحالة الجوية قد تستمر حتى صباح الاثنين المقبل، مع توقعات بتفاوت شدة الأمطار بين المناطق، ولا سيما في مدن شمال البلاد، داعية المواطنين إلى متابعة التحديثات الجوية وأخذ الحيطة والحذر.