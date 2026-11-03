"طقس العراق".. تحذير للطيران المدني من غيوم ركامية وعواصف

أصدرت هيئة الأنواء الجوية، تحذيراً خاصاً بالطيران المدني بسبب تواجد غيوم ركامية وعواصف.

وقالت الهيئة في بيان، إنها "أصدرت تحذيراً خاصاً بالطيران المدني بسبب تواجد غيوم ركامية مزنية وعواصف رعدية".

وأضافت أن "سريان التحذير يبدأ من الساعة 11:15 مساءً وحتى 03:15 بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي".