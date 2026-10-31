الليلة.. امطار رعدية في مناطق عراقية متفرقة

وذكر بيان للهيئة، أن "المتابعة الحالية لنشاط السحب الرعدية تُظهر استمرار تأثر مناطق متفرقة من البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي، مع تفاوت في نشاط الخلايا الرعدية واتجاه حركتها".وأضاف البيان، أنه "في العاصمة وصلاح الدين، تتواجد سحب رعدية على مناطق من العاصمة بغداد وأجزاء من ، وتتحرك باتجاه الشرق، مع استمرار فرص هطول زخات مطر متفاوتة الشدة ضمن مسار هذه التكونات".وتابع البيان، أن "سحاب رعدية في جنوب البلاد، تستمر بالتأثير على مناطق من الجنوب، ويتركز نشاطها حالياً ضمن أجزاء من وميسان وجنوب شرق ، مع فرص لهطول أمطار مصحوبة بالبرق والرعد، وقد تتفاوت غزارة الهطول مكانياً تبعاً لشدة النشاط الرعدي".وأشار الى، أن "خلايا رعدية غرب تتشكل غرب المحافظة، وتتجه حركتها نحو الجنوب الشرقي، ما يجعل بعض المناطق الواقعة ضمن مسارها مرشحة للتأثر بهطولات مطرية خلال الساعات القادمة".وتابع البيان، أن "التوقعات خلال هذه الليلة تستمر فيها فرص هطول الأمطار في مدن المنطقتين الوسطى والجنوبية، مع توقعات بتشكل بؤر من الأمطار الغزيرة في بعض مدن الوسط، تكون مصحوبة بالبرق والرعد ونشاط الرياح الهابطة من السحب الرعدية"، موضحا أنه " يتوجب الحذر ولا سيما في المناطق التي تشهد نشاطاً رعدياً وهطولات غزيرة خلال فترات قصيرة".وواصل البيان، أن "هذه الحالات تتميز بطبيعتها المحلية، إذ قد تتطور الخلايا الرعدية سريعاً من حيث الشدة والامتداد، كما أن كميات الأمطار قد تختلف بصورة واضحة بين منطقة وأخرى، حتى ضمن المحافظة الواحدة".