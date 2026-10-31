تسجيل هزة أرضية بقوة (3.8) درجات غرب دهوك

وذكر قسم الرصد الزلزالي في الهيئة، في بيان أن "مراصدنا الزلزالية سجلت هزة أرضية بقوة (3.8) درجات غرب "، مبيناً أن "الهزة وقعت على بُعد نحو 40 كيلومتراً غرب محافظة ، وقد شعر بها المواطنون في المناطق القريبة من موقع حدوثها".وأكد "استمرار مراصدنا الزلزالية في متابعة النشاط الزلزالي"، داعياً المواطنين إلى "استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، والابتعاد عن الشائعات والالتزام بالوصايا والإرشادات الزلزالية".