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الوائلي يضبط تلاعبا بوصف بضاعة في منفذ طريبيل ويمنع هدر 410 مليون دينار
محليات
2026-10-31 | 05:47
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
220 شوهد
السومرية
نيوز- محلي
أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم السبت، عن ضبط تلاعب بوصف بضاعة في منفذ طريبيل، مبينة ان ذلك منع هدر 410 مليون دينار
وقالت الهيئة في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، انه "في إطار المتابعة الميدانية المباشرة لتنفيذ توجيهات رئيس
مجلس الوزراء
، وتعزيز إجراءات الرقابة على وصف البضائع ومنع التلاعب بالرسوم الكمركية، أجرى رئيس هيئة المنافذ الحدودية، الفريق
عمر عدنان الوائلي
، زيارة مفاجئة إلى منفذ طريبيل الحدودي، أسفرت عن كشف وضبط حالات تلاعب في وصف البضائع كانت ستؤدي إلى إلحاق ضرر كبير بالمال العام وخسارة الإيرادات غير النفطية".
وأوضحت أن "رئيس الهيئة تمكن من رصد وضبط (4) شاحنات جرى التلاعب بأوصاف بضائعها بهدف تخفيض الرسوم الكمركية المستحقة، إذ تبين وجود (3) شاحنات محملة بمادة الكيبلات الكهربائية، جرى تغيير وصفها الكمركي من (كيبلات) إلى (أسلاك نحاسية أقل من 6 ملم)، ما يترتب عليه فرق في الرسوم يبلغ (122) مليون دينار لكل شاحنة، وبمجموع (366) مليون دينار".
وأضافت أنه "تم ضبط الشاحنة الرابعة بعد الكشف تم إدراج حمولتها تحت وصف (مكابس للقش أو العلف)، في حين أظهر التدقيق الفني أن طبيعة البضاعة الحقيقية هي (آلات للتعبئة)، التي تخضع لاحتساب الرسوم الكمركية على أساس الوزن بالطن بدلاً من العدد وكذلك تلاعب بالقيمة الدولارية للبضاعة ، ما تسبب بفارق رسوم كمركية بلغ (44) مليون دينار".
وبينت الهيئة أن "إجمالي المبالغ التي جرى كشفها ومنع هدرها تجاوزت (410) ملايين دينار عراقي، في عملية تؤكد أهمية الحضور الميداني والتدقيق الفني في كشف محاولات التلاعب بالأوصاف الكمركية، ومنع استغلال الثغرات لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب المال العام".
ولفتت الى ان "الإجراءات أعلاه تمت بعد استحصال قرار
قاضي التحقيق
المختص وبحضور
مدير مركز
كمرك
طريبيل لكون المعاملة منجزة من قبل المركز الكمركي ومرسله ومنجزة عبر نظام الاسكودا".
واشارت الهيئة الى أن "الزيارة تضمنت عقد اجتماع موسع مع ممثلي الدوائر العاملة في المنفذ، لمناقشة آلية سير العمل وتذليل المعوقات، إضافة إلى إجراء جولة تفقدية داخل أروقة المنفذ وساحاته للاطلاع على واقع البنى التحتية ومستوى الخدمات المقدمة".
وأضافت أن "الوائلي تابع آلية دخول الشاحنات الفارغة إلى المنفذ"، موجهاً "بتنظيم انسيابية حركتها وتبسيط إجراءات دخولها، بما يسهم في تقليل أوقات الانتظار وتخفيف الأعباء عن سائقي الشاحنات، ولاسيما مع تسجيل دخول ما يقارب (1000) شاحنة يومياً، بما يعكس حجم النشاط التجاري وحركة النقل المتنامية بين
العراق
والمملكة الأردنية الهاشمية".
وتابعت: إن "رئيس الهيئة التقى عدداً من سائقي الشاحنات، واستمع بصورة مباشرة إلى أبرز احتياجاتهم والمعوقات التي تواجه عملهم"، مؤكداً "حرص الهيئة على تذليل الصعوبات وتقديم التسهيلات اللازمة، بما يضمن انسيابية حركة النقل والتبادل التجاري وفق الضوابط والتعليمات النافذة".
وأكدت الهيئة "استمرار نهجها الرقابي والميداني، ومواصلة إجراءاتها الحازمة في حماية المال العام، وتعظيم الإيرادات غير النفطية، وإحكام السيطرة على المنافذ الحدودية، بالتوازي مع تسهيل حركة التجارة وتبسيط الإجراءات وفق الضوابط والتعليمات النافذة".
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