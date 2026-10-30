وزير الصحة: أهمية تعزيز الشراكات الدولية وتطوير الخدمات الصحية

وشدد خلال زيارته معرض الدولي السادس في يومه الثالث وفق بيان لوزارة الصحة ورد لـ نبوز، على "أهمية معرض ومؤتمر الصحة الدولي السادس في تعزيز الشراكات الدولية وتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا الحديثة، بما يسهم في دعم القطاع الصحي والارتقاء بمستوى المقدمة للمواطنين".وأعرب الوزير، عن "اعتزازه بالمشاركة الواسعة التي شهدتها هذه الدورة، بمشاركة (375) شركة من (24) دولة"، مشيراً إلى أن "هذا الحضور الدولي يعكس أهمية المعرض ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون مع المؤسسات والشركات العالمية".كما اطّلع الوزير على "أحدث الأجهزة والتقنيات والمستلزمات الطبية المعروضة، واستمع إلى شروحات ممثلي الشركات بشأن ابتكاراتهم وحلولهم في المجالات الطبية والصحية".