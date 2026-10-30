القبض على أشخاص أثناء قيامهم بقطع أشجار معمرة في نينوى

وذكر بيان لوزارة الداخلية ورد لـ ، ان "مفارز من مديرية شرطة البيئة في تمكنت اليوم الجمعة ومن خلال عمليات الرصد اليومي وبالاشتراك مع مديرية استخبارات ومكافحة أرهاب من إلقاء القبض بحق مجموعة من الأشخاص وبالجرم المشهود اثناء قطع اشجار معمرة في منطقة الرحمانية مركز المحافظة ".واضاف البيان انه "تم اشعار القاضي واستحصال الامر والمباشرة بالتنفيذ".واشار إلى ان "هذا يأتي في سياق حماية الأراضي الزراعية من التجريف وفقاً لقانون حماية وتحسين البيئة كما تحذر هذه المديرية من هكذا افعال تؤثر سلباً على البيئة لما لها اهمية بالغة في امتصاص الملوثات من الجو خصوصاً ونحن في موسم الحث على تشجير الأراضي المتصحرة".