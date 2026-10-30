تطورات في الجسر النهري الثالث ضمن مشروع ربط الطابقين بالمعلق

وذكرت الوزارة، في بيان، ورد لـ ان " تواصل أعمال نصب الروافد الكونكريتية للجسر النهري الثالث المؤدي إلى ، ضمن مشروع ربط الطابقين بالجسر المعلّق في العاصمة "، لافتة الى أن "المشروع يعد من المشاريع الاستراتيجية المهمة ضمن الحزمة الأولى لفك الاختناقات المرورية في العاصمة، لما يمثله من أهمية في استحداث محور مروري جديد يعزز الربط بين جانبي ".وأضافت أن "المشروع سيسهم في تخفيف الزخم المروري عن المحاور الرئيسة في بغداد".