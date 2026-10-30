اسبوع ممطر قادم

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد السبت سيكون غائما جزئيا وأحيانا غائم في المنطقتين الوسطى والشمالية مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في أماكن متفرقة منهما، اما في فيكون غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة تكون رعدية احيانا والرياح شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة في المنطقتين الوسطى والجنوبية ومتغيرة الاتجاه خفيفة السرعة في ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".واضافت ان "طقس يوم الاحد المقبل سيكون غائما على العموم مع تساقط زخات مطر خفيفة في أماكن متفرقة من المنطقتين الوسطى والجنوبية تكون رعدية احيانا والرياح شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة في المنطقتين الوسطى والجنوبية ومتغيرة الاتجاه خفيفة السرعة في المنطقة الشمالية ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات في المنطقة الوسطى وتنخفض قليلا في المنطقة الجنوبية وتكون مقاربة في المنطقة الشمالية".وتابعت ان "طقس يوم الاثنين سيكون غائما جزئيا وأحيانا غائم على العموم مع تساقط زخات مطر خفيفة في أماكن متفرقه من المنطقتين الوسطى والشمالية وفرصة الأمطار خفيفة متفرقة في المنطقة الجنوبية والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة في عموم البلاد ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقة الوسطى وتنخفض بضع درجات في المنطقة الشمالية وترتفع قليلا في المنطقة الجنوبية"، لافتة إلى أن "طقس يوم الثلاثاء سيكون غائما على العموم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في المنطقة الشمالية والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة في عموم البلاد ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".