سرقة قرن جديدة تستهدف منصة "بينانس"

وأوضحت المنصة المختصة بتداول العملات المشفرة أن التحقيق الأولي يشير إلى احتمال ارتباط الحادث باختراق الحاسوب المحمول لأحد مهندسي التطوير العاملين لديها، ما أتاح للمهاجم الوصول إلى حاوية خدمات وإجراء معاملات غير مصرح بها لسحب الأموال.وعلى إثر الواقعة، علقت "بينانس" مؤقتا جميع عمليات إيداع الأموال وسحبها، لإجراء فحوص أمنية وتجميد الأصول والتنسيق مع جهات إنفاذ القانون.وأشارت المنصة إلى أن قيمة الأصول المجمدة بلغت نحو 3 مليارات دولار، بعدما أعلنت في مرحلة سابقة تجميد أصول بقيمة 2.54 مليار دولار، موضحة أن المبلغ قد يرتفع مع استمرار تعقب الأصول وتجميدها.وأكدت "بينانس" عدم رصد أي مؤشرات على تسريب المفاتيح الخاصة بمحافظ العملات المشفرة، مشددة على أن أموال المستخدمين في مأمن، وأنها ستتحمل جميع الخسائر الناجمة عن الواقعة.وأعلنت المنصة أنها ستغطي جميع الخسائر من الأصول الآمنة للمستخدمين (SAFU) وأموال الشركة، مؤكدة أن أموال العملاء في مأمن، كما تعهدت بنشر تحديث لإثبات الاحتياطيات بعد استكمال إجراءات المعالجة.وفي إطار التدابير الفورية، علقت "بينانس" مؤقتا عمليات إيداع الأموال وسحبها إلى حين استكمال الفحوص الأمنية، وألغت صلاحيات التفويض المرتبطة بالعنوان المتأثر، كما استعانت بجهات إنفاذ القانون وشركاء متخصصين في استخبارات البلوكشين لتعقب الأموال واستردادها.وأكدت المنصة أن فرقها تعمل على مدار الساعة لمعالجة المشكلة، بالتعاون مع جهات إنفاذ القانون للتحقق من هويات المتورطين وملاحقتهم قضائيا، داعية المستخدمين إلى متابعة التحديثات عبر قنواتها الرسمية والتواصل مع خدمة دعم العملاء للاستفسارات.وكان موقع " " المتخصص في أخبار العملات المشفرة وتقنيات البلوكشين قد ذكر في وقت سابق أن قيمة الأموال التي يشتبه في تسريبها من محافظ المنصة تبلغ نحو 5.7 مليار دولار من العملات المشفرة المختلفة.