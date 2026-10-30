المرور تقطع نفق الزيتون في بغداد

وقالت المديرية في بيان ورد لـ ، انه انه "ستتم المباشرة بأعمال ترقيع وتأهيل الطريق لنفق ، بالتنسيق مع دائرة المشاريع في أمانة ".ودعت الجميع الى "الالتزام بالتحويلات المرورية والمسارات البديلة المحددة، والتقيد بتوجيهات رجال المرور والإرشادات الموجودة في موقع العمل، تجنباً للزخم المروري، وحفاظاً على سلامة المواطنين والعاملين، وضماناً لانسيابية حركة السير".واكدت ان "القطع جزئي للطريق سيستمر لغاية الساعة 500 من صباح يوم الاحد 2026/11/1"، موضحة ان "هذه الأعمال تاتي في إطار الجهود المبذولة لتحسين واقع الطرق معاً من أجل طرق أكثر أمانا".