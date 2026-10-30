مصرع شخصين بحادثي دهس منفصلين في بغداد والقبض على السائقين

وقال المصدر في حديث للسومرية نيوز، إن رجلاً من مواليد 1986 لقي مصرعه إثر تعرضه لحادث دهس من قبل عجلة مسرعة ضمن سريع الدورة، مبيناً أن سائق العجلة موظف في ، وقد جرى القبض عليه وإيداعه التوقيف وفق الإجراءات الأصولية.وأضاف أن رجلاً آخر من مواليد 1953 لقي مصرعه بحادث دهس مميت في الشارع الرئيسي بمنطقة ، نتيجة قيادة عجلة بسرعة عالية وعدم انتباه سائقها، مشيراً إلى أن الأخير موظف في ، وقد جرى اعتقاله وإيداعه التوقيف.