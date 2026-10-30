تحذير من معلومات مضللة عن البيض في العراق

وقال المتحدث باسم الوزارة، قصي الحطاب، للوكالة الرسمية وتابعته ، إن "الحديث عن تسبب البيض المستورد بأمراض أو حالات صحية للمواطنين غير صحيح وعارٍ عن ويعد تضليلاً للرأي العام".وأضاف أن "الدول المصدرة للبيض إلى لم تعلن تسجيل إصابات بإنفلونزا الطيور، كما لم تصدر العالمية تحذيرات بهذا الشأن"، مشيراً إلى أن "الكميات التي دخلت البلاد لا يُعتقد أنها تجاوزت 20 ألف كرتونة".وأوضح أن "هذه الأحاديث تأتي، بحسب رأيه، في إطار محاولات بعض المنتجين التأثير في الأسعار"، داعياً إلى "عدم تداول المعلومات غير الدقيقة وإثارة المخاوف لدى المواطنين".