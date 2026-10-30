بابل.. ضبط 3 كغم من الكريستال والاطاحة بمتهمين اثنين

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ ، انه "في إنجاز أمني جديد يوجّه ضربة لشبكات ترويج السموم المخدرة، نجحت مفارز والمؤثرات العقلية في ، عبر عمليتين أمنيتين منفصلتين استندتا إلى معلومات استخبارية دقيقة، في الإطاحة بمتهمين اثنين وضبط (3) كغم من مادة الكريستال المخدرة، ضمن جهودها المتواصلة لملاحقة المتاجرين بالمخدرات والحد من انتشارها في المحافظة".وتابعت انه "انطلقت العملية بعد ورود معلومات استخبارية تفيد بوجود شبكة تنشط في ترويج المواد المخدرة داخل المحافظة، إذ تمكنت المفارز المختصة من إلقاء القبض على أحد المتهمين، وبعد اعترافه واستكمال إجراءات التحري، جرى التوصل إلى المتهم الثاني وإلقاء القبض عليه".