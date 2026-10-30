الكترونياً.. موعد إطلاق حصة النفط الأبيض للعوائل

وذكر بيان للوزارة ورد لـ ، أنه "استناداً إلى توجيهات الوكيل الأول للمدير العام، تقرر اطلاق منتوج النفط الأبيض للعوائل في والفرات والأوسط والجنوب وديالى وواسط، بموجب البطاقة الالكترونية حصراً والدفع الالكتروني".وتابع: "الاطلاق جاء وفقاً للتوجيهات العليا باعتماد الاتملة في التعاملات وبواقع 100 لتر لكل عائلة، على مدى شهرين واعتبارا من (2026/11/1)".