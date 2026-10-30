البصرة.. تظاهرة حاشدة في الزبير للمطالبة بتحسين الخدمات واستئناف مشروع المجاري

وقال مراسل ، إن المتظاهرين تجمعوا وسط القضاء، مطالبين الحكومة المحلية بالتحرك العاجل لمعالجة تردي الخدمات وإعادة العمل بالمشروع المتعطل، مؤكدين أن استمرار توقفه فاقم معاناة السكان.وأضافوا أن المتظاهرين حذروا من تنظيم احتجاجات أوسع خلال الأيام المقبلة في حال عدم استجابة الحكومة المحلية لمطالبهم واتخاذ خطوات فعلية لمعالجة الأزمة.