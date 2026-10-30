وزير الداخلية يوجه بمنع نقل الضباط والمنتسبين من التشكيلات القتالية بكافة صنوفها

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ ، ان " وجه بمنع نقل الضباط والمنتسبين من التشكيلات القتالية بكافة صنوفها".وتابعت، ان "الوزير كلف مديريتي شؤون الضباط والمراتب بمتابعة المخالفات ورفع تقارير دورية لمكتبه".