اعتقال شاب اقتحم مسجدين في كفري ووزّع رسائل تهديد باسم داعش (فيديو)

وقال المتحدث باسم مديرية شرطة كرميان، سوران ، إن "الشاب، وهو من مواليد عام 2006 ومن سكنة قضاء كفري، دخل المسجدين متنكراً بلثام، وسلّم رسائل خطية إلى إمامي وخطيبي المسجدين، تضمنت عبارات باسم تنظيم “داعش”، الأمر الذي أثار حالة من الهلع والتوتر بين المصلين".وأضاف أن "القوات الأمنية استنفرت فور وقوع الحادثة، وتمكنت من تحديد هوية المتهم ومحاصرته وإلقاء القبض عليه عند إحدى السيطرات الأمنية"، مشيراً إلى "ضبط مسدس وكمية من العتاد الحي بحوزته".وأوضح أن "المتهم سُلّم إلى قوات الآسايش، فيما فُتح تحقيق للوقوف على دوافع الحادثة وملابساتها، والكشف عن الجهات التي قد تقف وراءها".