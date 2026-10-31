امطار لا تتوقف.. زخات تجوب مناطق العراق

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، أن "غداً الأحد سيكون الطقس غائماً جزئياً مع تساقط زخات مطر خفيفة في أماكن متفرقة من المنطقة الوسطى، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في المنطقة الوسطى ومقاربة في المنطقتين الشمالية والجنوبية"، مبينة أن "طقس يوم الإثنين سيكون غائماً جزئياً مع تساقط زخات مطر خفيفة في أماكن متفرقة من البلاد، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".واضافت أن "يوم الثلاثاء سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وغائماً جزئياً في مع تساقط زخات مطر خفيفة في أماكن متفرقة منها، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد"، موضحة أن "الأربعاء القادم سيكون الطقس غائماً جزئياً على العموم مع تساقط زخات مطر خفيفة في بعض أقسام المنطقتين الشمالية والجنوبية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".