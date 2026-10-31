التربية تعلن جدول الامتحانات المهنية العامة للدور الثالث

نيوز- محلي

أعلنت ، اليوم السبت، عن جدول الامتحانات المهنية العامة للدور الثالث.

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، ان "على طلبة الفروع المهنية كافة الاطلاع على الجدول ومواعيد اداء امتحاناتهم المعتمدة".