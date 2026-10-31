البرلمان يتحرك نحو العقود والاجراء

وقالت عضو اللجنة غفران الشمري للوكالة الرسمية وتابعته ، إن "الآلية التي اعتمدتها الحكومة لتثبيت الأجور والعقود في موازنة 2027 لم تصل تفاصيلها إلى حتى الآن، إذ كان الحديث في البداية عن 100 ألف، فيما أشار ، بحسب تصريحاته، إلى 120 ألف ولم تصلنا حتى الآن تفاصيل التخصيصات المالية وتوزيعها بحسب الاختصاصات".وأضافت أن " لا يمكنها إعطاء أعداد حقيقية أو تخمينية للمشمولين لحين وصول تفاصيل الموازنة".وتابعت أن "رؤية اللجنة المالية تتمثل بدعم المواطن وتوفير فرص العمل للشباب وهو استحقاق، إذ أن هذه الفئة تضم خريجين قدامى وشهادات عليا، فضلاً عن أصحاب اختصاصات تحتاجها المؤسسات فعلياً كأيدٍ عاملة".وأكدت أن "اللجنة المالية تدعم هذا التوجه وتشجعه وتسعى إلى إضافة أعداد أخرى إذا سمحت التخصيصات المالية في الموازنة بذلك".