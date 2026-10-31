الزراعة: العراق ينتج 6 مليارات بيضة سنوياً ويحتاج إلى 9 مليارات للاكتفاء ذاتياً

وقال المتحدث باسم الوزارة، قصي الحطاب، للوكالة الرسمية وتابعته ، إن يمتلك مشاريع كبيرة لإنتاج الدواجن في عدد من المحافظات، بينها مشاريع العتبتين الحسينية والعباسية ومشاريع في والأنبار وكربلاء، فضلاً عن مشاريع أخرى موزعة في البلاد.وأضاف أن الوزارة تعمل على دعم القطاع الخاص من خلال تسهيل دخول الأعلاف وتجديد إجازات المشاريع وتبسيط الإجراءات الإدارية، مشيراً إلى استمرار التنسيق مع أصحاب المشاريع بهدف زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التوازن في الأسواق.