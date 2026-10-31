تنويه بشان نفق القناة واستحداث طريق بديل

وقالت الامانة في بيان ورد لـ ، انه "بتوجيه من ، وبإشراف الوكيل البلدي علي كامل ، باشرت أعمال إسناد ودعم والإسكان، من خلال معالجة المطبات في واستحداث طريق بديل، بهدف تحسين انسيابية حركة السير وتخفيف الزخم المروري".واضافت ان "هذه الأعمال جاءت في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين أمانة ووزارة الإعمار والإسكان، لإسناد الجهود الرامية إلى تطوير البنى التحتية والارتقاء بواقع الطرق في العاصمة بغداد".