العدل توضح بشان خبر اعتقال نجل وكيل الوزير

وقال المتحدث الرسمي للوزارة في بيان تلقته ، ان "بعض الصفحات تداولت على مواقع التواصل الاجتماعي خبراً بشأن إلقاء القبض على نجل وكيل وزير العدل في إحدى السيطرات وبما انه مذكور بالخبر الكاذب ، وهو خبر عارٍ تماماً عن ، ولا يمت إلى الحقيقة بصلة".واضاف ان "ترويج مثل هذه الأخبار والادعاءات الكيدية لا يخدم سوى الإساءة والتشهير والنيل من السمعة والاعتبار، من خلال نشر معلومات مضللة واتهامات باطلة لا تستند إلى أي أساس من الصحة"، داعيا "وسائل الإعلام والمنصات الإلكترونية إلى توخي الدقة والمهنية والتحقق من المعلومات قبل نشرها".واكد "الاحتفاظ بالحق القانوني في مقاضاة كل من أسهم في اختلاق هذه الادعاءات أو ترويجها وتداولها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".