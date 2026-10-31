التربية تصدر ضوابط وآليات أداء امتحانات الدور الثالث للعام الدراسي 2025–2026

وذكر بيان للوزارة، ان " للامتحانات العامة أصدرت ضوابط وآليات إجراء امتحانات الدور الثالث للعام الدراسي 2025–2026، استنادا إلى ، المتضمن إتاحة الفرصة أمام تلاميذ وطلبة الصفوف المنتهية الذين أدوا امتحانات الدور الثاني والدور الخاص ورسبوا فيها، للمشاركة في امتحانات الدور الثالث".وتضمنت الضوابط "استيفاء مبلغ (25) ألف دينار عن كل مادة امتحانية، وتحويل الإيرادات إلى حساب للتقويم والامتحانات، مع تقديم كشوفات تفصيلية بالمصروفات بعد انتهاء الامتحانات، وفقا للائحة المالية المعتمدة".كما حددت الضوابط "نسب المراقبة بواقع مراقب واحد لكل (15) طالبا، على ألا يقل عدد المراقبين عن اثنين في القاعة الواحدة، مع تحديد الحد الأدنى لأعداد الطلبة في المراكز الامتحانية، بواقع (150) تلميذا للابتدائية، و(160) طالبا للمتوسطة، و(200) طالب للإعدادية".وشددت اللجنة على "الالتزام بضوابط فتح المراكز الامتحانية وعدم استحداث مراكز خارج المحددات المعتمدة أو التوسع فيها دون حاجة فعلية، فضلا عن منع مبيت مغلفات الأسئلة خارج بناية قسم الامتحانات".