تحرك لزيادة راتب المعين المتفرغ وشمول مستحقين جدد بالحماية الاجتماعية

وأكد الوزير في بيان، أن "التخصيصات المدرجة تضمنت أيضاً زيادة راتب المعين المتفرغ للأشخاص ذوي الإعاقة من (170 ألف دينار) إلى (250 ألف دينار) شهرياً، تنفيذاً لأحكام رقم (11) لسنة 2024 لقانون حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة رقم (38) لسنة 2013".وأشار إلى "استمرار التنسيق مع لتأمين التخصيصات المالية اللازمة لتنفيذ هذين الاستحقاقين، مبيناً أن الوزارة ستعلن عن المستجدات فور استكمال الإجراءات المطلوبة".