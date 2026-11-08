بعد السيول والأضرار.. كردستان تستعد لاستقرار الطقس الاثنين

وقال ، إن الأمطار ستستمر بصورة خفيفة ومتقطعة حتى ليل اليوم، عازياً الانخفاض المتوقع في درجات الحرارة إلى اندفاع كتلة هوائية باردة.وأوضح أن السيول التي شهدتها نتجت عن تركز كميات كبيرة من الأمطار خلال فترة قصيرة، بين الساعتين السابعة والتاسعة من مساء السبت، في المناطق الشمالية الشرقية من المدينة، مؤكداً أن المديرية أصدرت تقريراً تحذيرياً قبل 72 ساعة، وواصلت تزويد بتقارير يومية لاتخاذ الإجراءات .وفي ما يتعلق بالموسم المطري الحالي، توقع إبراهيم ارتفاع معدلات الهطول في إقليم كوردستان بنسبة تتراوح بين 20 و30 بالمئة فوق المعدلات السنوية، مرجعاً ذلك إلى تأثيرات ظاهرة «إل نينيو» المناخية المرتبطة بارتفاع حرارة مياه ، والتي قد تسهم في زيادة الأمطار وحدوث هطولات غزيرة ومفاجئة.وكانت موجة الأمطار التي ضربت أربيل مساء السبت قد تسببت بارتفاع سريع في مناسيب المياه وحدوث سيول في عدد من الشوارع، لا سيما في قضاء كسنزان وحي أربيل الجديدة، فضلاً عن تضرر عشرات المنازل وحدوث اختناقات مرورية واسعة.كما دخلت المياه إلى أحياء ومنازل عدة، وأسفرت الموجة عن وفاة شخصين، ما دفع محافظ أربيل إلى إعلان تعطيل الدوام الرسمي، اليوم الأحد، في المدارس والمؤسسات التعليمية بالإقليم، كإجراء احترازي لحماية الطلبة والكوادر التدريسية.