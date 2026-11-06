أنواء كردستان تحذر من موجة أمطار قوية وتوقعات بتجاوز المعدلات السنوية

وقال للهيئة، ، في تصريحات متلفزة، إن موسم الأمطار بدأ هذا العام في شهر تشرين الأول، بوقت مبكر مقارنة بالموسم الماضي الذي انطلقت فيه الأمطار منتصف تشرين الثاني، مرجحاً تسجيل كميات هطول تفوق المعدلات السنوية، على غرار الموسم السابق الذي شهد تسجيل نحو 707 ملم، مقابل معدل سنوي يبلغ 400 ملم.وأوضح إبراهيم أن ذروة الموجة الأولى تبدأ بعد ظهر اليوم الجمعة وتستمر حتى ظهر الأحد، مشيراً إلى أن هذه الأمطار تمثل عاملاً داعماً للخطة الزراعية وعمليات البذار.وأضاف أن التحذيرات ستبقى قائمة حتى فجر الاثنين في المناطق الشرقية من الإقليم، ولا سيما إدارة كرميان وقضاء ومحافظتي وحلبجة، التي يُتوقع أن تكون الأكثر تأثراً بغزارة الأمطار.وأشار إلى أن الحالة الجوية ستترافق مع تساقط الثلوج على القمم والمناطق الجبلية، فضلاً عن دخول كتلة هوائية باردة تؤدي إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.وفي ما يتعلق بالاستعدادات، كشف إبراهيم عن تزويد الوزارات والمؤسسات المعنية بثلاثة تقارير تفصيلية قبل 72 ساعة من وصول المنخفض الجوي، بهدف رفع مستوى الجاهزية واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحالات الطارئة وتجمعات المياه.ودعا المواطنين وسائقي المركبات إلى الالتزام بالتوجيهات الرسمية وتوخي الحذر، مع تجنب الاقتراب من مجاري السيول والوديان والمناطق الوعرة، حفاظاً على سلامتهم وممتلكاتهم.