ارتفاع مرتقب بدرجات الحرارة.. الأنواء الجوية تكشف ملامح طقس الأيام الأربعة المقبلة

وذكر بيان للهيئة، أن "غداً الخميس، سيكون الطقس غائماً جزئياً في المنطقة الوسطى وصحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الشمالية والجنوبية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عما سجل يوم أمس في عموم البلاد".وأضاف البيان، أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الخميس في جميع محافظات ، كالتالي: والسليمانية 15، 17، ونينوى وصلاح الدين 18، 19، 20، وواسط وكربلاء 21، وميسان والنجف الأشرف وذي قار والبصرة 22، والمثنى والديوانية 23".وأشار الى أن "طقس يوم الجمعة، سيكون صحواً مع بعض الغيوم على العموم، ودرجات الحرارة مقاربة لما سجل يوم أمس في عموم البلاد".ولفت إلى أن "يوم السبت، سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم على العموم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عما سجل يوم أمس في عموم البلاد".وبحسب البيان، فان "الأحد المقبل، سيكون الطقس غائماً جزئياً في المنطقتين الوسطى والشمالية، وصحواً مع بعض الغيوم في ، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عما سجل يوم أمس في عموم البلاد".