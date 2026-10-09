زائر مرغوب يمكث في العراق لاربعة ايام.. و15 محافظة اقل من 40 مئوية

وقال الهيئة في بيان ورد لـ ، أن "طقس يوم غد السبت، سيكون غائماً جزئياً على العموم يتحول الى غائم في الأقسام الغربية من المنطقة الوسطى مع تساقط امطار خفيفة الشدة فيها، ودرجات مقاربة عن اليوم السابق على العموم".وتابعت أن "طقس يوم الأحد، سيكون غائماً جزئياً على العموم يتحول الى غائم في الأقسام الغربية من المنطقة الوسطى مع تساقط أمطار متوسطة الشدة تكون رعدية أحيانا فيها، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقة الوسطى وتكون مقاربة في المنطقتين الشمالية والجنوبية عن اليوم السابق".ولفتت إلى أن "طقس يوم الاثنين، سيكون غائماً جزئياً على العموم يتحول الى غائم في الأقسام الغربية في البلاد مع تساقط أمطار خفيفة الشدة، ودرجات الحرارة مقاربة عن اليوم السابق في عموم البلاد"، موضحة أن "طقس يوم الثلاثاء، سيكون غائماً مصحوباً بزخات مطر خفيفة الشدة متفرقة وتكون رعدية أحيانا في المنطقتين الوسطى والشمالية ويكون غائماً جزئياً في ، ودرجات الحرارة تمون مقاربة في المنطقتين والوسطى والجنوبية وترتفع قليلاً في ".