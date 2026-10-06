غبار كثيف يضرب الأنبار.. العاصفة تتحرك باتجاه بغداد

وتسببت الموجة بتدني مدى الرؤية في المناطق المتأثرة، وسط تحذيرات لمستخدمي الطرق، لاسيما سائقي المركبات، من تداعيات الأجواء المغبرة.وقبل ذلك، شهدت أجواء ، موجة غبار أدت إلى انخفاض مدى الرؤية في عدد من المناطق، بالتزامن مع أجواء جوية متقلبة تشهدها البلاد.وكانت قد توقعت هيئة الأنواء الجوية، ان تكون "فرص الأمطار أكثر حضوراً في مدن شمال ووسط البلاد، فيما تكون فرص هطولها في مدن الجنوب ضعيفة بشكل عام خلال ما تبقى من الأسبوع مع احتمالية تشكل زخات محدودة في أماكن متفرقة"، ولفتت الى أن "الأقسام الغربية من المنطقتين الوسطى والشمالية تشهد نشاطاً للرياح الشمالية الغربية بعد ظهر الثلاثاء ما قد يؤدي إلى تصاعد الغبار والأتربة وتدني مدى الرؤية الأفقية، ولا سيما على الطرق الخارجية، داعيةً إلى أخذ الاحتياطات اللازمة، خصوصاً لسالكي تلك الطرق".