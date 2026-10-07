الاسبوع يختتم ايامه باجواء شتوية رغم اختلاف الحرارة

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، إن "طقس يوم غد الخميس سيكون غائماً جزئياً على العموم مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة في بعض أقسام المنطقة الوسطى تكون رعدية أحياناً فيما تكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة في المنطقتين الوسطى والجنوبية ومتغيرة الاتجاه خفيفة السرعة في فيما سترتفع درجات الحرارة سترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والشمالية وتكون مقاربة لليوم السابق في ".وتابعت أن "طقس يوم الجمعة سيكون غائماً جزئياً على العموم مع تساقط زخات مطر خفيفة ومتفرقة في بعض أقسام المنطقتين الوسطى والشمالية فيما تكون درجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الشمالية والجنوبية وترتفع قليلاً في المنطقة الوسطى"، لافتة إلى أن "طقس يوم السبت سيكون صحواً مع بعض الغيوم على العموم يتحول إلى غائم جزئي ابتداءً من الأقسام الغربية من البلاد فيما تكون درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق على العموم".وبينت أن "طقس يوم الأحد سيكون غائماً جزئياً على العموم مع تساقط زخات مطر رعدية في الأقسام الغربية من البلاد فيما تكون درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق على العموم".