القبض على انتحاري يروم تفجير نفسه خلال أعياد رأس السنة في بغداد

وذكر الجهاز في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، أنه "نتيجة لتكثيف الجهد الاستخباري، واستمرار مفاصل جهاز الأمن الوطني بمقاطعة المعلومات؛ تمكنت مفارز الجهاز في محافظتي صلاح الدين و ديالى من تفكيك مفرزة إرهابية تنتمي لما يسمى قاطع ديالى، والقاء القبض وفق اوامر قضائية على افرادها الأربعة بينهم (انتحاري) يروم تفجير نفسه خلال أعياد رأس السنة في بغداد".وأضاف أنه "تم القبض على (آمر المفرزة و ناقلٍ وجُنديّ)؛ اذ دونت اقوالهم اصولياً واعترفوا بتلقيهم توجيهات بزعزعة الإستقرار، وإحداث خرق أمني في العاصمة خلال أعياد الميلاد؛ وقد جرى إحالتهم الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".