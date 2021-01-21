حركة ارادة تستنكر تفجير ساحة الطيران وتدعو القوات الامنية إلى مضاعفة جهودها

استنكرت حركة ارادة التفجير الارهابي الذي حدث صباح اليوم في منطقة الباب الشرقي وسط العاصمة بغداد والذي اودى بحياة العشرات من المواطنين، داعية القوات الامنية الى مضاعفة جهودها.



وقالت الحركة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه " تستنكر حركة ارادة بإشد عبارات الاستنكار التفجير الارهابي المزدوج الذي ضرب العاصمة بغداد والذي استهدف العراقيين الأبرياء ، ففي الوقت الذي ننعى فيه تلك الارواح الطاهرة نعزي عوائل الشهداء بهذا المصاب الجلل". ودعت الحركة القوات الامنية الى "مضاعفة الجهود لمنع المتربصين بهذا الشعب المظلوم" .