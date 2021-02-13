هرب من بابل وسقط في الانبار.. الاستخبارات تعلن اعتقال "ارهابي"

المديرية قالت في بيان انه "بعملية استخبارية نوعية ومتابعة مستمرة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الانبار تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبالاشتراك مع استخبارات الفوج الثالث لواء المشاة ٤٠ من القاء القبض على الارهابي "اوس عبد مطر الجنابي" في سيطرة الصقور كان هاربا من جرف الصخر ويروم الدخول للانبار".واضاف البيان انه "من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".