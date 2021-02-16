افاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، باعادة الخدمة الى مطار اربيل بعد توقف دام لساعات نتيجة القصف.



وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "مطار اربيل يعود الى الخدمة بعد توقف دام لساعات نتيجة القصف".