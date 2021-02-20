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الإعلام الرقمي يحذر من انتشار فيديوهات لتنظيم "داعش"

أمن

2021-02-20 | 12:46
الإعلام الرقمي يحذر من انتشار فيديوهات لتنظيم "داعش"
1,457 مشاهدة

حذر مركز الإعلام الرقمي، السبت، من انتشار فيديوهات لتنظيم "داعش" على "تيك توك".

وقال المركز في بيان، إن فريقه "رصد مئات الحسابات على تطبيق تيك توك والتي تم انشاؤها في الفترة القليلة الماضية، دون ان يكون هناك اي موقف مسؤول من قبل مسؤولي هذه المنصة للحد من انتشارها".

واوضح المركز ان "بعضا من هذه الحسابات تضع اعلام تنظيم داعش بشكل واضح وصريح ولم يتم حذفها فورا من جانب خوارزميات المنصة او فرقها البشرية التي تفشل او تتأخر في التعامل مع هكذا حسابات تدعم علانية الارهاب"، مؤكداً أن "المقاطع التي تنتشر على المنصة تتنوع بين من تدعو للتحريض على القتال واثارة الكراهية، وبعضها تمجد قادة الارهاب مع نشر صورهم، فضلا عن مقاطع تضم صور التنظيم في المناطق التي كان يحتله".

ودعا مركز الإعلام الرقمي "منصة تيك توك الى تكثيف جهدها في هذا الجانب كي لا تكون المنصة مرتعا للارهاب او مجالا لتسويق افكاره الظلامية والترويج لها بين الجيل الجديد".
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