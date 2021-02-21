شرطة الديوانية تلقي القبض على 14 متهماً بقضايا متنوعة

القيادة قالت في بيان تلقته السومرية نيوز، ان "مفارز ودوريات شرطة محافظة الديوانية نفذت حملة واسعة للبحث عن المطلوبين بهدف تنفيذ مذكرات أوامر القاء القبض، وتضمنت الحملة نصب السيطرات المتحركة والثابتة فضلا عن تدقيق أسماء المطلوبين في مناطق مختلفة في المحافظة".

واضاف البيان ان "الحملة أسفرت عن القاء القبض على ١٤ متهما بقضايا متنوعة منها جنائية كالنصب والاحتيال وتحرير صك بدون رصيد وتم التحقيق مع المتهمين وسيتم عرض اوراقهم التحقيقية امام القاضي المختص لينالوا جزاءهم العادل".