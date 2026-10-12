إعلام إيراني يتحدث عن اختراق الأجواء العراقية بطائرات مقاتلة وإسناد

وذكرت الوكالة أن هذه الرحلات نُفذت بواسطة طائرات انطلقت من قواعد في الأراضي الأردنية والأراضي المحتلة، مشيرةً إلى وجود خمس طائرات إسناد وتزوّد بالوقود من طراز KC-135 في الأجواء العراقية لتقديم الدعم العملياتي.وأضافت أن طائرتين من طراز ومقاتلتين من طراز F-35 دخلت الأجواء العراقية.ويأتي ذلك بالتزامن مع تقرير نشرته صحيفة " " الإسرائيلية، تحدث عن مناورة جوية قالت إن طائرات إسرائيلية من طراز F-35I نفذتها في إطار تدريبات تحاكي اختراق المجال الجوي الإيراني، مشيرةً إلى أن العملية تضمنت دعماً لوجستياً أميركياً وتزوّداً بالوقود جواً فوق ، وفقاً لروايتها.